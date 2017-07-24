Ученые назвали наилучшее время для поедания калорийной пищи

Наиболее калорийная пища должна присутствовать в рационе человека утром, тогда как на ужин надо есть продукты с минимальным содержанием калорий. Этими результатами исследования поделились ученые-диетологи из американского университета Лома-Линда.
Исследователи также подтвердили ранее выдвигавшийся постулат о том, что после 18.00 вредно есть. А поздно вечером нужно вообще исключить любой прием пищи.
Авторы исследования оценили калорийность пищи в зависимости от времени ее приема у 50 тысяч человек. Те из них, кто плотно завтракал, имели более низкий и стабильный индекс массы тела (ИМТ), чем остальные, пишет Lenta.ru.
По мнению авторов, калорийный завтрак уменьшает тягу человека к еде на протяжении дня, в результате чего он, например, отказывается от фастфуда. Кроме того, регулярные плотные завтраки снижают содержание жиров в крови и улучшают чувствительность к инсулину.
ИМТ определяется как отношение массы тела (в килограммах) к квадрату роста (в метрах). Например, при массе тела 67 килограммов и росте 1,7 метра ИМТ равен 23. Нормальный индекс варьируется в пределах от 20 до 25, ИМТ от 25 до 29 говорит об избыточном весе; ожирение диагностируется, когда этот параметр достигает 30 и превышает его. Данные критерии несправедливы для спортсменов-тяжеловесов.
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