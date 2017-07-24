Ученые назвали наилучшее время для поедания калорийной пищи

Исследователи также подтвердили ранее выдвигавшийся постулат о том, что после 18.00 вредно есть. А поздно вечером нужно вообще исключить любой прием пищи.

Авторы исследования оценили калорийность пищи в зависимости от времени ее приема у 50 тысяч человек. Те из них, кто плотно завтракал, имели более низкий и стабильный индекс массы тела (ИМТ), чем остальные, пишет Lenta.ru.

По мнению авторов, калорийный завтрак уменьшает тягу человека к еде на протяжении дня, в результате чего он, например, отказывается от фастфуда. Кроме того, регулярные плотные завтраки снижают содержание жиров в крови и улучшают чувствительность к инсулину.

ИМТ определяется как отношение массы тела (в килограммах) к квадрату роста (в метрах). Например, при массе тела 67 килограммов и росте 1,7 метра ИМТ равен 23. Нормальный индекс варьируется в пределах от 20 до 25, ИМТ от 25 до 29 говорит об избыточном весе; ожирение диагностируется, когда этот параметр достигает 30 и превышает его. Данные критерии несправедливы для спортсменов-тяжеловесов.