Ученые назвали 10 продуктов, из-за которых портится секс

Злоупотребление некоторыми продуктами негативно сказывается на выработке гормонов в организме и как результат — на сексуальной жизни. Ученые представили "черный список" пищи, которая существенно снижает уровень либидо.
Обычно такие продукты содержат антибиотики и гормонах роста. Так, при постоянном употреблении сыров может нарушиться гормональный баланс, что приведет к снижению полового влечения.
На второе место ученые поставили газированные напитки. Они вызывают сахарный диабет, ожирение, обезвоживание и снижение костной массы, что в конечном итоге негативно сказывается на сексуальном здоровье.
Из химических добавок вредны разные искусственные подсластители, поскольку они снижают уровень серотонина и вызывают раздражительность. Одна из самых распространенных добавок, глутамат натрия, которая усиливает вкус продуктов, как выяснилось, тоже отрицательно влияет на сексуальную активность. Употребляя еду, которая содержит этот порошок, можно спровоцировать проблемы с сердцем, нарушения в работе мозга, депрессивное состояние и половую дисфункцию.
Не стоит злоупотреблять консервированными продуктами, поскольку они содержат большое количество соли. Это вызывает повышение давления, в результате чего приток крови к половым органам снижается. В перечень вредной для сексуальной жизни еды попали также жареная картошка, фаст-фуд, чипсы и некачественное растительное масло. Эти продукты вызывают окислительные процессы и гормональные нарушения.
Ученые также не рекомендуют пить много кофе. Этот напиток вредит надпочечникам, а их нестабильная работа пагубно отражается на работе половой системы, пишет therussiantimes.com.
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