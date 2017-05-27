Ученые: от недосыпа можно умереть

Если человек спит по ночам меньше 6 часов, повышенный риск смерти на фоне метаболического синдрома, пишет "Собеседник".
Издание ссылается на результаты 15-летних исследований ученых США. В лабораторных условиях они оценили воздействие продолжительности сна на здоровье человека. Оказалось, что у тех, кто спал более 6 часов по ночам, сердечно-сосудистая система получала дополнительную защиту, а у спящих менее 6 часов риск смерти от болезней сердца или инсультов вырастал в 2,1 раза.
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