Ученые: от недосыпа можно умереть

Издание ссылается на результаты 15-летних исследований ученых США. В лабораторных условиях они оценили воздействие продолжительности сна на здоровье человека. Оказалось, что у тех, кто спал более 6 часов по ночам, сердечно-сосудистая система получала дополнительную защиту, а у спящих менее 6 часов риск смерти от болезней сердца или инсультов вырастал в 2,1 раза.

