Ученые узнали, сколько тонн пластикового мусора находится на земле

Всего, начиная с 50-х годов прошлого века, человечество успело изготовить примерно восемь миллиардов тонн пластика. Из них две трети сейчас находится на свалках и в "мусорных пятнах" на поверхности Мирового океана, потому что большинство марок пластика не разлагается микробами ни в каком виде. То, что оказалось в воде, проникает в желудки рыб и птиц и часто становятся причиной их гибели.

Исследователи также подсчитали, что ежегодно на свалки Земли попадает около 300 млн тонн пластикового мусора. Больше всего пластик выбрасывают в США, Европе и Китае.

Больше половины пластикового мусора и пластиковых продуктов было изготовлено за последние 13 лет. В будущем ситуация станет только хуже. Ученые не предлагают полностью отказаться от производства пластика, но призывают выработать комплекс мер, который бы стимулировал промышленников использовать те запасы пластмассы, которые уже есть.