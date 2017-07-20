Ученые узнали, сколько тонн пластикового мусора находится на земле

Группа ученых из университета Джорджии в Афинах (США) установила, что сейчас на Земле образовалось около 6,3 миллиарда тонн пластикового мусора. Учитывая современные темпы производства, его масса вполне может стать вдвое больше уже к середине столетия, сообщает РИА Новости.
Всего, начиная с 50-х годов прошлого века, человечество успело изготовить примерно восемь миллиардов тонн пластика. Из них две трети сейчас находится на свалках и в "мусорных пятнах" на поверхности Мирового океана, потому что большинство марок пластика не разлагается микробами ни в каком виде. То, что оказалось в воде, проникает в желудки рыб и птиц и часто становятся причиной их гибели.
Исследователи также подсчитали, что ежегодно на свалки Земли попадает около 300 млн тонн пластикового мусора. Больше всего пластик выбрасывают в США, Европе и Китае.
Больше половины пластикового мусора и пластиковых продуктов было изготовлено за последние 13 лет. В будущем ситуация станет только хуже. Ученые не предлагают полностью отказаться от производства пластика, но призывают выработать комплекс мер, который бы стимулировал промышленников использовать те запасы пластмассы, которые уже есть.
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