Ученые пообещали революцию на рынке презервативов

Преимущества гидрогеля исследователи видят и в том, что в него могут быть встроены антибактериальные препараты, способные предотвратить попадание инфекций в организм и лекарственные вещества, которые препятствуют развитию аллергии на латекс.

Гидрогель состоит преимущественно из воды и уже широко используется в контактных линзах. Теперь его опробуют в другой сфере.