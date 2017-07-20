Ученые пообещали революцию на рынке презервативов

Японские ученые изучили свойства гидрогеля и пришли к выводу, что это вещество может привести к настоящей революции в области контрацепции. Они полагают, что если гидрогель использовать при изготовлении презервативов, то это не только повысит комфорт при использовании, но и защитит от многих опасных заболеваний, пишет TheRussianTimes.
Преимущества гидрогеля исследователи видят и в том, что в него могут быть встроены антибактериальные препараты, способные предотвратить попадание инфекций в организм и лекарственные вещества, которые препятствуют развитию аллергии на латекс.
Гидрогель состоит преимущественно из воды и уже широко используется в контактных линзах. Теперь его опробуют в другой сфере.
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