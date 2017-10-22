Ученые рассказали, чем полезно сезонное заболевание гриппом

Из-за того, что грипп является одной из самых распространенных вирусных инфекций, которой более миллионы людей в определенные сезоны, медикам приходится предпринимать всяческие меры для борьбы с новыми штаммами. И эта борьба с сезонными заболеваниями гриппа позволяет человечеству уйти от пандемии и более основательного распространения вируса по всей Земле.

Попасть в группу риска заболевания пандемией можно только переболев сезонным гриппом, а именно через 42 дня. За этот период организм человека способен полностью на восстановление сил и иммунная система может с легкостью давать отпор новым штаммам. Всего, по данным ученых, существует более 2 тысяч штаммов этого вируса.