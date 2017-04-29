Здоровье

Ученые рассказали, чем вреден длинный сон в выходные

238
Сегодня, 18:47.
Здоровье

Ученые из Бэйлорского университета (США) выяснили, что неравномерный сон в течение неделе плохо влияет на концентрацию внимания и снижает способность обучаться. Данные исследования опубликованы в издании университета.

Сон.
Сон. Фото : СС0.

Специалисты университета провели эксперимент, чтобы выяснить, как на организм влияет неравномерный сон: когда в будни люди недосыпают, а в выходные пытаются наверстать упущенное.

Одна группа студентов после недосыпов в будни должна была высыпаться на выходных. Вторая группа должна была соблюдать график сна в течение всей недели.

В итоге ученые пришли к выводу, что те, кто пытался отоспаться, теряли концентрацию внимания. У этих студентов также снижались творческие способности.  "Чрезмерный сон по выходным дням приводит к ещё более усталости в понедельник", — сделал вывод профессор Майкл Скаллинг.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus