Ученые рассказали, чем вреден длинный сон в выходные

Специалисты университета провели эксперимент, чтобы выяснить, как на организм влияет неравномерный сон: когда в будни люди недосыпают, а в выходные пытаются наверстать упущенное.

Одна группа студентов после недосыпов в будни должна была высыпаться на выходных. Вторая группа должна была соблюдать график сна в течение всей недели.

В итоге ученые пришли к выводу, что те, кто пытался отоспаться, теряли концентрацию внимания. У этих студентов также снижались творческие способности. "Чрезмерный сон по выходным дням приводит к ещё более усталости в понедельник", — сделал вывод профессор Майкл Скаллинг.