Ученые рассказали, чем вреден длинный сон в выходные

Ученые из Бэйлорского университета (США) выяснили, что неравномерный сон в течение неделе плохо влияет на концентрацию внимания и снижает способность обучаться. Данные исследования опубликованы в издании университета.
Специалисты университета провели эксперимент, чтобы выяснить, как на организм влияет неравномерный сон: когда в будни люди недосыпают, а в выходные пытаются наверстать упущенное.
Одна группа студентов после недосыпов в будни должна была высыпаться на выходных. Вторая группа должна была соблюдать график сна в течение всей недели.
В итоге ученые пришли к выводу, что те, кто пытался отоспаться, теряли концентрацию внимания. У этих студентов также снижались творческие способности. "Чрезмерный сон по выходным дням приводит к ещё более усталости в понедельник", — сделал вывод профессор Майкл Скаллинг.
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