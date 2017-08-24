Ученые рассказали, что передозировка винаминами грозит раком

Американские и тайваньские ученые доказали, что передозировка витаминов группы В грозит повышением риска развития рака легкого у мужчин. Об исследовании, которое опубликовано в Journal of Clinical Oncology, сообщает Университет штата Огайо.
Длительное употребление высоких доз витаминов В6 и В12 (по 20 миллиграммов и 55 микрограммов в сутки на протяжении 10 лет), увеличивают риск развития рака легкого у мужчин. В сравнении с теми, кто не употребляет витамины, передозировка В6 в три раза увеличивает вероятность появления заболевания, а В12 — в четыре.
В исследовании приняли участие более 77 тысяч человек в возрасте от 50 до 76 лет. Люди проживали в штате Вашингтон, проходили обследование в период с 2000 по 2002 год и предоставили данные об использовании витамина В на протяжении последних 10 лет. Полученные данные скорректировали с учетом личных особенностей исследованных, в частности употребления алкоголя, курения, раковых и хронических заболеваний.
Ученые планируют отследить влияние передозировки витамином на здоровье женщин. Предварительные исследования показали, что избыток витамина не сказывается негативно на здоровье прекрасного пола.
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