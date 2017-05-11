Ученые рассказали, почему мужчинам нельзя есть красное мясо

Исследователи из медицинской школы Гарварда пришли к выводу, что регулярное употребление в пищу красного мяса опасно для здоровья. Прежде всего, оно может провоцировать развитие подагры и повреждение суставов у мужчин.
Как сообщает портал "Здоровье в России и мире", для того, чтобы сделать такие выводы, ученые провели масштабное исследование. Оно длилось 26 лет. Все это время эксперты наблюдали за 44 тыс. мужчинами старше 40 лет. Почти у двух тысяч из них была диагностирована подагра. Все они ели красное мясо в разные периоды своей жизни. А вот те, кто питался фруктами, орехами и продуктами из необработанного зерна, на 32% процента снизили вероятность заболевания.
Врачи предупреждают, что подагра мучительно болезненна. Если болезнь не лечить, то она приведет к необратимому повреждению суставов.
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