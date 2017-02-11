Здоровье

Ученые утверждают, что чай с молоком вреден

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Сегодня, 20:04.
Здоровье

Группа европейских ученых провела исследование, в результате которого выяснила, что смешивать чай с молоком вредно для здоровья, сообщает Федеральное агентство новостей. 

Чай.
Чай. Фото : открытые источники (CC0).

Ученые завершили масштабное исследование по теории раздельного употребления продуктов. Специалисты пришли к выводу, что существуют виды естественной пищи, которая совместима или несовместима между собой. Теперь ученые настаивают, что молочные продукты вообще не совместимы ни с чем.

Традиционно жители Великобритании пьют чай с молоком, что неоднократно вызывало полемику среди диетологов. В рамках проведения исследования добровольцам предлагалось выпить горячий чай со сгущенным или кипяченым молоком. В результате специалисты определили, что такая смесь с трудом переваривается в желудке. В отдельных случаях это вообще может привести к образованию песка и камней в почках.

Ученые дали совет любителям чая: пить его отдельно от молока, либо смешивать продукты так, как это принято - чай с лимоном, кофе с молоком.

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