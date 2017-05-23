Ученые выяснили, чем опасны "легкие" сигареты

"Легкие" сигареты называются так потому, что, якобы, в их фильтре сделан набор дырочек, которые способствуют очищению дыма от смол, никотина и других канцерогенов. Через эти отверстия, по задумке создателей, в табачный дым попадает свежий воздух, "разбавляющий" его и делающий менее опасным. Но ученые обнаружили, что существует вполне четкая связь между этими отверстиями и эпидемией аденокарциномы (рак легких) в последние два десятилетия. Оказалось, что фильтр всего лишь влияет на горение табака. При этом из-за ощущения "легкости" сигарет курильщики курят дольше и чаще, что позволяет дыму проникать в глубинные части легких, где обычно и формируется аденокарцинома.

По мнению ученых, данные их исследования говорят о необходимости скорейшего и полного запрета подобных фильтров и уведомления курильщиков об опасности курения легких сигарет, о которой они не подозревают.