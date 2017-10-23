Ученые выяснили, что убивает людей больше, чем войны, болезни, курение и стихийные бедствия

По данным ученых, в 2015 году каждая шестая преждевременная смерть в мире случалась из-за токсического воздействия. Но это только приблизительная оценка, а в реальности, считают эксперты, цифры должны быть выше, так как не все страны могут позволить себе иметь развитую систему мониторинга. И не все ядовитые вещества, выбрасываемые в окружающую среду, отслеживаются, пишет Lenta.ru.

Хуже всего дела обстоят в Африке и Азии. А возглавляет список стран, где от загрязнения окружающей среды умирает больше всего людей, — Индия. Здесь от загрязнения воздуха и воды в год от этого погибают 2,5 миллиона человек. Далее идет Китай, где из-за плохих экологических условий преждевременно умирают 1,8 миллиона. В лидерах рейтинга держатся Бангладеш, Пакистан, Северная Корея, Южный Судан и Гаити.

От загрязнения воздуха и воды умирает в 15 раз больше, чем от войны и насилия; в 3 раза выше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии; в 1,5 раза больше, чем от курения.