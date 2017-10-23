Ученые выяснили, что убивает людей больше, чем войны, болезни, курение и стихийные бедствия

Американские исследователи выяснили, что уносит больше жизней, чем чем войны, насилие, болезни, голод или стихийные бедствия. Согласно докладу, который опубликован в медицинском журнале Lancet, главным убийцей человечества сегодня является загрязнение окружающей среды.
По данным ученых, в 2015 году каждая шестая преждевременная смерть в мире случалась из-за токсического воздействия. Но это только приблизительная оценка, а в реальности, считают эксперты, цифры должны быть выше, так как не все страны могут позволить себе иметь развитую систему мониторинга. И не все ядовитые вещества, выбрасываемые в окружающую среду, отслеживаются, пишет Lenta.ru.
Хуже всего дела обстоят в Африке и Азии. А возглавляет список стран, где от загрязнения окружающей среды умирает больше всего людей, — Индия. Здесь от загрязнения воздуха и воды в год от этого погибают 2,5 миллиона человек. Далее идет Китай, где из-за плохих экологических условий преждевременно умирают 1,8 миллиона. В лидерах рейтинга держатся Бангладеш, Пакистан, Северная Корея, Южный Судан и Гаити.
От загрязнения воздуха и воды умирает в 15 раз больше, чем от войны и насилия; в 3 раза выше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии; в 1,5 раза больше, чем от курения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.