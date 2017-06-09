Ученые: занятие сексом влияет на продолжительноcть жизни женщин

Исследователи провели большой соцопрос среди женщин, чтобы выявить связь между количеством секса, физическим здоровьем и, соответственно, количеством прожитых лет.

После чего были взяты образцы крови у представительниц прекрасного пола в возрасте от 20 до 50 лет. Выяснилось, что теломеры (концевые участки хромосом) длиннее у тех женщин, которые регулярно занимаются сексом.

Теломеры называют ещё "счётчиками жизни", чем они короче, тем медленней происходит деление клетки. Клетки делятся многократно и с каждым процессом их размножения теломеры укорачиваются. При наступлении критически маленького размера, который называется "предел Хейфлика", срабатывает запрограммированный механизм смерти клетки – апоптоз. Соответственно, чем больше длина теломеров, тем больше шансов у человека прожить долгую жизнь, пишет Gazetadaily.ru.