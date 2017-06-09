Здоровье

Ученые: занятие сексом влияет на продолжительноcть жизни женщин

525
Сегодня, 07:49.
Здоровье

Британские ученые нашли закономерность между занятием сексом и продолжительностью жизни женщин. По мнению специалистов, высокая сексуальная активность помогает продлить жизнь представительницам прекрасной половины человечества.

Секс, женщина.
Секс, женщина. Фото : СС0.

Исследователи провели большой соцопрос среди женщин, чтобы выявить связь между количеством секса, физическим здоровьем и, соответственно, количеством прожитых лет.

После чего были взяты образцы крови у представительниц прекрасного пола в возрасте от 20 до 50 лет. Выяснилось, что теломеры (концевые участки хромосом) длиннее у тех женщин, которые регулярно занимаются сексом.

Теломеры называют ещё "счётчиками жизни", чем они короче, тем медленней происходит деление клетки. Клетки делятся многократно и с каждым процессом их размножения теломеры укорачиваются. При наступлении критически маленького размера, который называется "предел Хейфлика", срабатывает запрограммированный механизм смерти клетки – апоптоз. Соответственно, чем больше длина теломеров, тем больше шансов у человека прожить долгую жизнь, пишет Gazetadaily.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus