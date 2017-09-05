Учёные заставили раковую опухоль "умереть от похмелья"

Инъекции геля на основе этанола непосредственно в определенный тип опухоли привели к феноменальным результатам. В ходе исследования препарата на грызунах применили препарат, который воздействует на клетки опухоли так же, как большие дозы алкоголя воздействуют на организм человека: опухоль "умирает от обезвоживания". Испытания показали, что опухоль и воспалительный процесс резко уменьшаются, пишет Life.

Алкогольная бомбардировка белков опухоли обладает и другим важным преимуществом по сравнению с традиционными методами лечения — низкой стоимостью. Каждая инъекция, по словам медиков, обходится не дороже 5 долларов.

Даже несмотря на то, что раствор этанола с этилцеллюлозой, по словам ученых, требует неоднократного курсового введения, его эффективность в несколько раз выше, чем у традиционных методов лечения, в том числе и хирургических.