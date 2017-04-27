В Алтайском крае более 50 млн рублей потратят на безопасное детское питание

Как сообщили в ведомстве, это не последний транш, выделенный именно на детское питание. В настоящее время идет закупка специализированных продуктов диетического (лечебного) питания на сумму 12,3 млн. рублей для детей, страдающих фенилкетонурией. Кроме того, в июне 2017 года планируется провести второй закуп детской смеси для детей первого года жизни, ориентировочно на сумму 22 млн. рублей.

Все цифры, как и основные вопросы этой деятельности, огласили на семинаре-совещании "Обеспечение детским молочным питанием социально незащищенных слоев населения Алтайского края в 2017 году". Участие в нем приняли заведующие детскими поликлиниками и педиатрическими отделениями, врачи-педиатры, детские гастроэнтерологи, детские диетологи Алтайского края.

Специалисты обсудили вопросы реализации Национальной программы вскармливания детей раннего возраста и обеспечение детским молочным питанием детей из социально незащищенных семей региона.

Отдельное внимание на семинаре уделили качеству и безопасности детского питания, поставляемого в детские поликлиники нашего региона и России в целом.

В частности, д.б.н., заведующий лаборатории химии пищевых продуктов ФГБУ "НИИ питания" РАМН Владимир Бессонов доложил, что контроль за качеством детского питания в нашей стране – жесточайший. Сегодня его проверяют и государственные и общественные организации, надзорные органы. Безопасность и качество детского питания – это один из приоритетов государственной политики. Вопросов по безопасности детского питания не возникает в принципе. Как не возникает и вопросов по соответствию питания заложенным показателям качества, каким является содержание в нем белков, жиров, углеводов и так далее.

"Я подчеркну, что в настоящее время никаких претензий по безопасности и составу продукта, поставляемого в детские поликлиники страны нет", - сказал эксперт.

От регионального минздрава с докладом выступила замминистра здравоохранения по лекарственному обеспечению Елена Кравец. Она сообщила, что жалоб на качество предоставляемого детского питания в 2017 году не поступало, а в случае, когда ребенку не подходит выдаваемая молочная смесь и это подтверждено врачебным заключением, вопрос обеспечения его подходящим детским питанием решается индивидуально.