В Алтайском крае больше 10 тысяч человек стали жертвами клещей

С начала сезона активности клещей в поликлиники региона с жалобами на присасывание клещей обратилось уже 10105 человек. Почти 3 тысячи из них — дети. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора про Алтайскому краю.
На сегодняшний день в стационарах находится 7 жителей края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации за введением иммуноглобулина.
Всего с начала эпидемического сезона диагноз "клещевой энцефалит" подтвержден у 14 взрослых жителя края.
Специалисты еще раз напоминают о мерах предосторожности: ношение защитной одежды, регулярные осмотры, применение репеллентов.
Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в районах края – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослое население обслуживается через страховые компании.
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