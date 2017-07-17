В Алтайском крае больше 10 тысяч человек стали жертвами клещей

На сегодняшний день в стационарах находится 7 жителей края с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что все заболевшие не были привиты против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские организации за введением иммуноглобулина.

Всего с начала эпидемического сезона диагноз "клещевой энцефалит" подтвержден у 14 взрослых жителя края.

Специалисты еще раз напоминают о мерах предосторожности: ношение защитной одежды, регулярные осмотры, применение репеллентов.

Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в районах края – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослое население обслуживается через страховые компании.