В Алтайском крае часть жителей считает, что ВИЧ-инфицированных надо изолировать

Алтайский краевой центр СПИД провел анонимное анкетирование жителей региона и выяснил, что люди знают о ВИЧ-инфекции и как относятся к тем, кто является носителем вируса.
Оказалось, что 4% опрошенных выступают за изоляцию всех ВИЧ-инфицированных, в ответах 15% респондентов прозвучало нетерпимое отношение к больным ВИЧ-инфекцией, а 11% высказались за создание отдельных школ и детских садов для ВИЧ-инфицированных детей.
Также результаты исследования показали, что большинство участников опроса хорошо осведомлены о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Только 6% респондентов неправильно указали на пути передачи ВИЧ: воздушно-капельным путем и при использовании общей посуды.
Еще часть респондентов заблуждается относительно риска заражения при сексуальных контактах. Так, многие респонденты считают безопасными в плане заражения ВИЧ "сексуальные отношения только с людьми, которых знаешь", постоянный прием гормональных противозачаточных средств, если партнер регулярно проходит диспансерные осмотры и то, если партнеры состоят в браке или знакомы друг с другом более 3 месяцев.
Наиболее востребованными каналами получения информации о ВИЧ-инфекции для опрошенных являются социальные сети, информация друзей, знакомых и СМИ.
Участие в анкетировании приняли люди в возрасте от 18 до 58 лет, 23% составили мужчины, 77% — женщины.
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