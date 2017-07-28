В Алтайском крае ожидается вторая волна активности клещей

Сейчас активность этих насекомых идет на спад, но опасность пострадать от присасывания сохранится пока будет тепло.

Сезон активности клещей в регионе начался 26 марта, тогда только за первую неделю в больницы с жалобами на присасывание насекомых обратились 159 человек. Сейчас в стационарах находятся два жителя края с подозрением на клещевой энцефалит. Всего с начала сезона в больницы за помощью обратились более 10 тысяч человек, пострадавшие от клещей.