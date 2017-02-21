В Алтайском крае пересадили вторую печень и готовятся пересадить сердце

Пациентом стал 49-летний житель Родинского района, который с осени прошлого года стоял в "Листе ожидания" на пересадку донорского органа. Орган подошел ему по всем характеристикам. Руководил операцией заведующий отделением Центра трансплантации краевой клинической больницы молодой специалист Евгений Григоров.

Евгений Григоров,

руководитель Алтайского краевого центра трансплантации органов:

Мы изначально планировали развивать систему по трансплантации органов. В листе ожидания на трансплантацию печени сегодня в Алтайском крае стоит около 20 человек. Думаю, мы сможем им помочь. Также мы не отказываемся от планов в 2017 году провести операцию по трансплантации сердца.

Справка

В 2016 году Алтайский край стал 14-м регионом России, где проводят пересадку печени. До этого подобные операции выполнялись только в 17 центрах трансплантации в 13 регионах. Всего в Алтайском крае с 2013 года выполнено 57 трансплантаций (55 почек и 2 печени).