В Алтайском крае по ночам будут летать медицинские вертолеты

Только в 2017 году на совершенствование системы потратят 41,8 млн. рублей из федерального бюджета. В частности, на эти деньги проведут реконструкцию вертолетной площадки, расположенной в районе Нового моста Барнаула. После ремонта ее можно будет использовать и в ночное время. Эта площадка является стратегически важной потому, что находится недалеко от краевых медицинских организаций, которые оказывают экстренную медицинскую помощь. Пока она не подходит для полетов в ночное время.

Как сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края, также деньги пойдут на совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Алтайского края (таковыми признаны 46 районов и два города), в том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским модулем, реконструкцию других вертолетных площадок и внедрение современных информационных систем в здравоохранение (организация телемедицинских консультаций).

Планом предусмотрены отдельные мероприятия по укреплению материально-технической базы основных медицинских учреждений:

Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи;

Краевого центра медицины катастроф;

Алтайской краевой клинической детской больницы;

Регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений краевой больницы и барнаульских больниц №5 и №11;

Центральной городской больницы Бийска.

Что касается развития телемедицины, то на первом этапе реализации проекта предполагается внедрение телемедицинских консультаций в режиме "Врач - Врач" между специалистами профильных медицинских организаций Алтайского края, специализирующихся на лечении определенных групп нозологий и специалистами региональных медицинских организаций третьего уровня, заинтересованных в получении консультативной помощи.

Кстати, с 2020 года финансирование будет проводиться в полном объеме только из средств краевого бюджета.