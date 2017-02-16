В Алтайском крае по ночам будут летать медицинские вертолеты

Губернатор Алтайского края Александр Карлин признал развитие санавиации и телемедицины одним из приоритетных направлений в сфере оказания населению экстренной медицинской помощи.
Только в 2017 году на совершенствование системы потратят 41,8 млн. рублей из федерального бюджета. В частности, на эти деньги проведут реконструкцию вертолетной площадки, расположенной в районе Нового моста Барнаула. После ремонта ее можно будет использовать и в ночное время. Эта площадка является стратегически важной потому, что находится недалеко от краевых медицинских организаций, которые оказывают экстренную медицинскую помощь. Пока она не подходит для полетов в ночное время.
Как сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края, также деньги пойдут на совершенствование системы оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Алтайского края (таковыми признаны 46 районов и два города), в том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским модулем, реконструкцию других вертолетных площадок и внедрение современных информационных систем в здравоохранение (организация телемедицинских консультаций).
Планом предусмотрены отдельные мероприятия по укреплению материально-технической базы основных медицинских учреждений:
- Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи;
- Краевого центра медицины катастроф;
- Алтайской краевой клинической детской больницы;
- Регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений краевой больницы и барнаульских больниц №5 и №11;
- Центральной городской больницы Бийска.
Что касается развития телемедицины, то на первом этапе реализации проекта предполагается внедрение телемедицинских консультаций в режиме "Врач - Врач" между специалистами профильных медицинских организаций Алтайского края, специализирующихся на лечении определенных групп нозологий и специалистами региональных медицинских организаций третьего уровня, заинтересованных в получении консультативной помощи.
Кстати, с 2020 года финансирование будет проводиться в полном объеме только из средств краевого бюджета.
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