В Алтайском крае превышен порог заболеваемости ОРВИ среди детей

В Барнауле за этот же период зарегистрировано 7,9 тысяч случаев ОРВИ. Отмечается превышение эпидемического подъема среди детских возрастных групп: 0-2 года — на 7%, 3-6 лет — на 3%, 7-14 лет — на 14%.

Среди заболевших ОРВИ за неделю при лабораторных исследованиях выделяются вирусы негриппозной этиологии (аденовирусы, риносинцитиальные вирусы, бокавирусы). Отмечается выделение единичных штаммов вируса гриппа (А/H1N1/pdm09, А/H3N2/).

Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.