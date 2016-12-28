В Алтайском крае превышен порог заболеваемости ОРВИ среди детей

В крае с 19 по 25 декабря зарегистрировано 17 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Отмечается превышение эпидемического подъема среди детских возрастных групп: 3-6 лет — на 7%, 7-14 лет — на 8%. Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 76%, сообщает краевой Роспотребнадзор.
В Барнауле за этот же период зарегистрировано 7,9 тысяч случаев ОРВИ. Отмечается превышение эпидемического подъема среди детских возрастных групп: 0-2 года — на 7%, 3-6 лет — на 3%, 7-14 лет — на 14%.
Среди заболевших ОРВИ за неделю при лабораторных исследованиях выделяются вирусы негриппозной этиологии (аденовирусы, риносинцитиальные вирусы, бокавирусы). Отмечается выделение единичных штаммов вируса гриппа (А/H1N1/pdm09, А/H3N2/).
Случаев заболевания гриппом на территории края не зарегистрировано.
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