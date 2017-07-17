В Алтайском крае стали меньше умирать от рака и больше рожать

В Алтайском крае за первые пять месяцев 2017 года снизилась смертность и повысилась рождаемость, сообщает региональный Минздрав, опираясь на данные Росстата.
С января по май смертность населения Алтайского края от новообразований, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 0,4%; от болезней системы кровообращения на 3,4%, от болезней органов дыхания на 13,6%, от внешних причин — 10,1%. От случайных отравлений алкоголем погибло меньше на 54,5%, от самоубийств на 7%, от транспортных травм — на 10,1% (в том числе от ДТП на 7,4%).
Смертность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 6,2%, детей в возрасте до 17 лет — на 1,9%, число умерших детей до года сократилось на 6,2%. Также за пять месяцев в крае не зарегистрировали ни одного случая материнской смертности.
В январе — мае 2017 года в Алтайском крае родилось более 10,4 тыс. детей.
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