В Алтайском крае теперь нельзя курить на летних верандах, рядом с кафе и на остановках

Согласно закону, теперь нельзя будет курить:

в парках

в скверах

на набережных

на остановках общественного транспорта

в местах проведения публичных мероприятий на свежем воздухе

не ближе чем 10 метров от магазинов, предприятий общепита (ресторанов, кафе и т.д.)

в подземных и надземных переходах

летних верандах.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, серьезное ужесточение запретов на курение началось в 2013 году. Штраф за курение в неположенном месте составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей. За курение на детских площадках наказание составляет 3 тыс. рублей.