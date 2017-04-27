В Алтайском крае теперь нельзя курить на летних верандах, рядом с кафе и на остановках

27 апреля депутаты краевого Заксобрания утвердили региональный закон о табакокурении. В нем, помимо прочего, установлен перечень мест, курение в которых запрещено.
Согласно закону, теперь нельзя будет курить:
- в парках
- в скверах
- на набережных
- на остановках общественного транспорта
- в местах проведения публичных мероприятий на свежем воздухе
- не ближе чем 10 метров от магазинов, предприятий общепита (ресторанов, кафе и т.д.)
- в подземных и надземных переходах
- летних верандах.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Напомним, серьезное ужесточение запретов на курение началось в 2013 году. Штраф за курение в неположенном месте составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей. За курение на детских площадках наказание составляет 3 тыс. рублей.
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