Здоровье

В Алтайском крае теперь нельзя курить на летних верандах, рядом с кафе и на остановках

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Сегодня, 12:50.
Здоровье

27 апреля депутаты краевого Заксобрания утвердили региональный закон о табакокурении. В нем, помимо прочего, установлен перечень мест, курение в которых запрещено.

Спичка. Дым.
Спичка. Дым. Фото : СС0.

Согласно закону, теперь нельзя будет курить:

  • в парках
  • в скверах
  • на набережных
  • на остановках общественного транспорта
  • в местах проведения публичных мероприятий на свежем воздухе
  • не ближе чем 10 метров от магазинов, предприятий общепита (ресторанов, кафе и т.д.)
  • в подземных и надземных переходах
  • летних верандах. 

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Напомним, серьезное ужесточение запретов на курение началось в 2013 году. Штраф за курение в неположенном месте составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей. За курение на детских площадках наказание составляет 3 тыс. рублей.

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