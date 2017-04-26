В Алтайском крае военные пенсионеры получат лекарства по бесплатным рецептам за счет средств Минобороны РФ. Об этом сообщает краевое Министерство здравоохранения.
Лекарственное обеспечение возобновилось 14 апреля. Краевые и муниципальные аптеки должны отпускать препараты по бесплатным рецептам военным пенсионерам, которые не являются льготниками и не обладают правом на получение социальных услуг по закону "О государственной социальной помощи".
Бесплатные рецепты выписывают на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты врачи поликлиник.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.