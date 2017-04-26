Здоровье

В Алтайском крае военные пенсионеры получат лекарства по бесплатным рецептам

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Сегодня, 17:00.
Здоровье

В Алтайском крае военные пенсионеры получат лекарства по бесплатным рецептам за счет средств Минобороны РФ. Об этом сообщает краевое Министерство здравоохранения.

Лекарства.
Лекарства. Фото : СС0.

Лекарственное обеспечение возобновилось 14 апреля. Краевые и муниципальные аптеки должны отпускать препараты по бесплатным рецептам военным пенсионерам, которые не являются льготниками и не обладают правом на получение социальных услуг по закону "О государственной социальной помощи".

Бесплатные рецепты выписывают на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты врачи поликлиник.

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