В Алтайском крае военные пенсионеры получат лекарства по бесплатным рецептам

Лекарственное обеспечение возобновилось 14 апреля. Краевые и муниципальные аптеки должны отпускать препараты по бесплатным рецептам военным пенсионерам, которые не являются льготниками и не обладают правом на получение социальных услуг по закону "О государственной социальной помощи".

Бесплатные рецепты выписывают на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты врачи поликлиник.