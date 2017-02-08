Алтайский Минздрав призвал не повышать цены на лекарства от гриппа и защищать аптекарей

Министерство здравоохранения Алтайского края порекомендовало оптовым и аптечным организациям обеспечить неснижаемый запас лекарственных препаратов и медицинских изделий для лечения ОРВИ и гриппа.
Также специалисты ведомства призвали руководство аптечных сетей не поднимать цены на противовирусные препараты и следить за тем, чтобы персонал работал в индивидуальных средствах защиты (марлевых повязках), сообщает сайт ведомства.
Как рассказала заместитель министра здравоохранения Алтайского края Елена Кравец в регионе проводится еженедельный мониторинг по следующим направлениям: динамика цен на противовирусные, противогриппозные лекарственные препараты, по обращениям граждан в случае отсутствия препарата в аптеке и по объемам продаж за отчетный период. В мониторингах участвуют 6 оптовых компаний, 183 краевых медицинских организации, 31 аптечная организация государственной и муниципальной формы собственности, 4 крупные аптечные сети, в которые входят 105 аптек.
Вдобавок в каждой аптечной и медицинской организации края должны быть размещены информационные материалы по профилактике ОРВИ и гриппа.
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