В алтайском перинатальном центре "ДАР" появились профессиональные молокоотсосы

Клинические (стационарные) молокоотсосы относятся к профессиональной медицинской аппаратуре. Они используются в больницах и родильных домах и отличаются от бытовых (портативных) большей эффективностью

По словам врачей, новые молокоотсосы позволят пациенткам центра "ДАР" и их детям сохранить и поддерживать грудное вскармливание как можно дольше. Особенно актуально наличие такого оборудования для недоношенных детей и малышей с врожденными патологиями, которые находятся в отделении реанимации.

Другое применение клинических молокоотсосов – профилактика лактостазов и проблемных ситуаций во время прикладывания новорожденного к груди. С этим часто сталкиваются молодые мамы. Теперь подобные проблемы удастся решать эффективнее.