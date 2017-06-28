В алтайском перинатальном центре "ДАР" появились профессиональные молокоотсосы

Новый краевой перинатальный центр "ДАР" получил 15 клинических молокоотсосов. В главном учреждении родовспоможения Алтайского края они появились благодаря программе "Безопасное сцеживание", пояснили в региональном минздраве.
Клинические (стационарные) молокоотсосы относятся к профессиональной медицинской аппаратуре. Они используются в больницах и родильных домах и отличаются от бытовых (портативных) большей эффективностью
По словам врачей, новые молокоотсосы позволят пациенткам центра "ДАР" и их детям сохранить и поддерживать грудное вскармливание как можно дольше. Особенно актуально наличие такого оборудования для недоношенных детей и малышей с врожденными патологиями, которые находятся в отделении реанимации.
Другое применение клинических молокоотсосов – профилактика лактостазов и проблемных ситуаций во время прикладывания новорожденного к груди. С этим часто сталкиваются молодые мамы. Теперь подобные проблемы удастся решать эффективнее.
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