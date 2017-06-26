В алтайском тубдиспансере началась масштабная проверка

Как пояснили altapress.ru в региональном минздраве, поводом для внеплановой проверки стала публикация в местных СМИ. Пациенты диспансера обратились к журналистам с жалобой на плохое питание и условия содержания больных.

Теперь, в течение 30 дней, в медучреждении будут работать специалисты. Они проверят финансовую документацию, условия содержания и рацион больных и встретятся с врачами и пациентами.