В алтайской больнице врачей научили снимать тревожность

Как сообщает региональный минздрав, барнаульские валеопсихологи рассказали сельским медикам, что такое "профессиональная деформация", "эмоциональное выгорание" и научили упражнениям по саморегуляции в нестандартных ситуациях, технике успокоения, снятия эмоциональной тревожности, восстановления, активизации работы и повышения психоэмоциональной активности.

А пациенты в этот день смогли узнать свой вес, индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, получить оценку работы сердца и сосудов, легких, состояние полости рта и сформировать ответственное отношение к своему здоровью.