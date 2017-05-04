Здоровье

В алтайской больнице врачей научили снимать тревожность

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Сегодня, 15:46.
Здоровье

В Косихе для сотрудников районной больницы специалисты Краевого центра медпрофилактики провели психологический тренинг и осмотрели около ста жителей села.

Медицина. Здоровье. Сердцебиение, кардиограмма.
Медицина. Здоровье. Сердцебиение, кардиограмма. Фото : СС0.

Как сообщает региональный минздрав, барнаульские валеопсихологи рассказали сельским медикам, что такое "профессиональная деформация", "эмоциональное выгорание" и научили упражнениям по саморегуляции в нестандартных ситуациях, технике успокоения, снятия эмоциональной тревожности, восстановления, активизации работы и повышения психоэмоциональной активности.

А пациенты в этот день смогли узнать свой вес, индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, получить оценку работы сердца и сосудов, легких, состояние полости рта и сформировать ответственное отношение к своему здоровью.

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