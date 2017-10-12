В алтайской Краевой клинической больнице назначили нового главного врача

Диана Рудакова окончила лечебный факультет Алтайского государственного медицинского университета в 2005 году, обучалась в клинической интернатуре по специальности "терапия". С 2006 по 2013 годы работала в должности кардиолога диспансерного отделения Алтайского краевого кардиологического диспансера. В апреле 2013 года стала заместителем главного врача по поликлинической работе городской больницы №10 Барнаула.

Диана Рудакова.

В августе 2013 года Диану Михайловну пригласили в ККБ на должность заместителя главного врача по медицинской части. С сентября 2016 года она исполняла обязанности главного врача больницы.

Новый главврач имеет сертификаты по специальностям: кардиология, организация здравоохранения и общественное здоровье, терапия. С 2016 года имеет высшую категорию по специальности организация здравоохранения и общественное здоровье, с 2017 года высшую категорию по кардиологии. Является автором ряда научных работ по различным направлениям медицины.

До сентября 2016 года кресло главврача краевой клинической больницы занимал Валерий Елыкомов. Он прошел в Госдуму по списку "Единой России" и после этого написал заявление о сложении полномочий.