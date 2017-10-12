В алтайской Краевой клинической больнице назначили нового главного врача

В Краевой клинической больнице назначили нового главного врача. Эту должность заняла Диана Михайловна Рудакова, бывший зам.
Диана Рудакова окончила лечебный факультет Алтайского государственного медицинского университета в 2005 году, обучалась в клинической интернатуре по специальности "терапия". С 2006 по 2013 годы работала в должности кардиолога диспансерного отделения Алтайского краевого кардиологического диспансера. В апреле 2013 года стала заместителем главного врача по поликлинической работе городской больницы №10 Барнаула.
В августе 2013 года Диану Михайловну пригласили в ККБ на должность заместителя главного врача по медицинской части. С сентября 2016 года она исполняла обязанности главного врача больницы.
Новый главврач имеет сертификаты по специальностям: кардиология, организация здравоохранения и общественное здоровье, терапия. С 2016 года имеет высшую категорию по специальности организация здравоохранения и общественное здоровье, с 2017 года высшую категорию по кардиологии. Является автором ряда научных работ по различным направлениям медицины.
До сентября 2016 года кресло главврача краевой клинической больницы занимал Валерий Елыкомов. Он прошел в Госдуму по списку "Единой России" и после этого написал заявление о сложении полномочий.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.