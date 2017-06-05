В Америке победили агрессивный рак груди

На конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго авторы методики рассказали, что препарат, который назвали "пембролизумаб", конечно, подействовал не на всех, а лишь на некоторых женщин, проходящих лечение. Но во всех этих случаях он прекрасно справился с задачей подавления рака и его действие оставалось стабильным на протяжении длительного времени. Эксперименты показали, что антитела смогли сократить размеры опухоли на 30% примерно у 5% женщин из одной группы и 23% — из другой, а остановить распространение метастазов удалось у 17% пациенток.

В основе метода — антитела, которые действуют не на опухоль, а на иммунные клетки. Они блокируют работу особых белков на их поверхности и ограничивают их агрессивность.

Медики уверены, что иммунотерапия вызывает меньше побочных эффектов и эффективнее продлевает жизнь, чем химиотерапия. Поэтому метод может помочь женщинам справиться со страшным диагнозом.