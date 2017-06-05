В Америке победили агрессивный рак груди

Врачи из США заявили, что им удалось найти способ борьбы с тройным негативным раком молочной железы (самая агрессивная форма рака груди). Для лечения они использовали антитела, "натравливающие" иммунитет самого пациента на раковые клетки, сообщает РИА Новости.
На конференции Американского общества клинической онкологии в Чикаго авторы методики рассказали, что препарат, который назвали "пембролизумаб", конечно, подействовал не на всех, а лишь на некоторых женщин, проходящих лечение. Но во всех этих случаях он прекрасно справился с задачей подавления рака и его действие оставалось стабильным на протяжении длительного времени. Эксперименты показали, что антитела смогли сократить размеры опухоли на 30% примерно у 5% женщин из одной группы и 23% — из другой, а остановить распространение метастазов удалось у 17% пациенток.
В основе метода — антитела, которые действуют не на опухоль, а на иммунные клетки. Они блокируют работу особых белков на их поверхности и ограничивают их агрессивность.
Медики уверены, что иммунотерапия вызывает меньше побочных эффектов и эффективнее продлевает жизнь, чем химиотерапия. Поэтому метод может помочь женщинам справиться со страшным диагнозом.
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