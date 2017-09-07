В Барнауле откроется новый ожоговый центр

Сейчас краевой ожоговый центр работает на улице Малахова,17, рядом с городской больницей №3. В 2018 году он переедет в новое помещение на второй этаж краевой клинической больницы на место гемодиализного центр.

"Гемодиализ же перенесли на первый этаж здания", — пояснила Ирина Долгова, министр здравоохранения Алтайского края на "Парламентском часе" в АКЗС в конце августа.