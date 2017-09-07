В Барнауле откроется новый ожоговый центр

В краевой клинической больнице на Ляпидевского, 1 планируют открыть ожоговый центр. Для этого в здании выделили отдельный этаж, в котором уже провели необходимый ремонт. Об этом altapress.ru рассказали в пресс-службе краевого Минздрава.
Сейчас краевой ожоговый центр работает на улице Малахова,17, рядом с городской больницей №3. В 2018 году он переедет в новое помещение на второй этаж краевой клинической больницы на место гемодиализного центр.
"Гемодиализ же перенесли на первый этаж здания", — пояснила Ирина Долгова, министр здравоохранения Алтайского края на "Парламентском часе" в АКЗС в конце августа.
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