В Барнауле по-новому стали помогать детям с психическими расстройствами и неврологией

В барнаульской детской больнице №7 перепрофилировали 40 стационарных коек патологии новорожденных и недоношенных детей в 40 стационарных психоневрологических коек. По информации регионального минздрава, это улучшит плановую и экстренную специализированную медпомощь по профилю "неврология".
Сегодня в этом отделении проходят лечение только самые маленькие пациенты в возрасте от 0 до 2 лет. Все, кто старше, теперь лечатся в краевой клинической детской больнице. Здесь к 45 действующим койкам добавили еще 10 стационарных коек психоневрологического профиля.
Помимо этого, в связи с оптимизацией по оказанию медпомощи, 45 койкомест из городской детской больницы №5 разместили теперь на других площадях. Это связано с тем, что в данной больнице оказание стационарной помощи детям по профилю "неврология" не соответствовало требованиям - не было отделения реанимации и интенсивной терапии.
По заявлению минздрава, все изменения только положительно скажутся на лечении пациентов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.