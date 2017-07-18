Здоровье

В Барнауле по-новому стали помогать детям с психическими расстройствами и неврологией

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Сегодня, 18:02.
Здоровье

В барнаульской детской больнице №7 перепрофилировали 40 стационарных коек патологии новорожденных и недоношенных детей в 40 стационарных психоневрологических коек. По информации регионального минздрава, это улучшит плановую и экстренную специализированную медпомощь по профилю "неврология".

Медицина. Здоровье. Таблетки.
Медицина. Здоровье. Таблетки. Фото : СС0.

Сегодня в этом отделении проходят лечение только самые маленькие пациенты в возрасте от 0 до 2 лет. Все, кто старше, теперь лечатся в краевой клинической детской больнице. Здесь к 45 действующим койкам добавили еще 10 стационарных коек психоневрологического профиля.

Помимо этого, в связи с оптимизацией по оказанию медпомощи, 45 койкомест из городской детской больницы №5 разместили теперь на других площадях. Это связано с тем, что в данной больнице оказание стационарной помощи детям по профилю "неврология" не соответствовало требованиям - не было отделения реанимации и интенсивной терапии.

По заявлению минздрава, все изменения только положительно скажутся на лечении пациентов.

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