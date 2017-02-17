В Барнауле по почтовым ящикам раскидывают вредоносные "медицинские" газеты

Как сообщает сайт ведомства, сами издания, которые бесплатно раскладывают в почтовые ящики барнаульцев, тоже вызывают много вопросов. В их выходных данных нет сведений об учредителе, издателе, редакции и т. п. Антимонопольным органом направлены материалы в полицию для принятия мер по установлению лиц, которые печатают и массово распространяют газеты "Народный знахарь", "Вестник здоровья", "Турмалиновый рецепт здоровья".

Уже удалось установить, что сами производители рекламируемой продукции не имеют отношения к размещению своей же рекламы в этих газетах. Хотя тексты создают впечатление, что товары являются лекарственными средствами и обладают лечебными свойствами, есть ссылки на конкретные случаи якобы излечения людей, улучшения их состояния. Это все нарушает федеральный закон "О рекламе" и вводит людей в заблуждение.

УФАС по Алтайскому краю призывает барнаульцев быть осторожнее и обращаться за помощью в медицинские учреждения.