В Барнауле работает лучший онколог России

Заведующий онкологическим отделением рентгенохирургических методов лечения, врач-онколог Алтайского краевого онкологического диспансера Константин Мамонтов признан лучшим онкологом Российской Федерации, сообщает региональный минздрав.
По данным ведомства, Мамонтов одержал победу во всероссийском конкурсе врачей. Всего в 2017 году конкурсная комиссия рассмотрела 653 заявки, поступившие из 62 регионов России. Победителей определили в 29 номинациях.
Помимо алтайского онколога Коснтантина Мамонтова, на всероссийском конкурсе признали достижения заведующего вторым травматологическим отделением, врача-травматолога-ортопеда Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Анатолия Бондаренко. В номинации "Лучший травматолог-ортопед" он занял третье место.
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