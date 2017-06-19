В Барнауле работает лучший онколог России

По данным ведомства, Мамонтов одержал победу во всероссийском конкурсе врачей. Всего в 2017 году конкурсная комиссия рассмотрела 653 заявки, поступившие из 62 регионов России. Победителей определили в 29 номинациях.

Помимо алтайского онколога Коснтантина Мамонтова, на всероссийском конкурсе признали достижения заведующего вторым травматологическим отделением, врача-травматолога-ортопеда Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Анатолия Бондаренко. В номинации "Лучший травматолог-ортопед" он занял третье место.