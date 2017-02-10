В Барнауле впервые пройдет православный лыжный забег

В Барнауле 12 февраля на лыжной базе "Динамо" активисты православных молодежных организаций впервые проведут лыжный забег. Инициатором выступило молодежное объединение "Слово", которое не первый год работает при Димитриевском храме.
Участие в забеге могут принять не только прихожане храмов, но и все желающие и неравнодушные к спорту. Православный лыжный забег — одно из мероприятий к Дню православной молодежи, который отмечается 15 февраля. По расчетам организаторов, участие в нем примут не менее 50 человек.
Иерей Вячеслав Клименко,
духовник православного объединения "Слово":
Мы хотим, чтобы люди в выходной день приехали на природу, прокатились на лыжах и пообщались с нами — молодыми православными верующими, которые ведут активную общественную жизнь.
Участники преодолеют две дистанции. Профессионалы (кто давно и регулярно катается) - от 5 до 10 километров, любители - кто сколько сможет. По итогам соревнований молодежные клубы-победители получат памятные кубки. Также предусмотрено награждение в шуточных номинациях: "Лодочник", "Обозник" и др.
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