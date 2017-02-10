Здоровье

В Барнауле впервые пройдет православный лыжный забег

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Сегодня, 21:50.
Здоровье

В Барнауле 12 февраля на лыжной базе "Динамо" активисты православных молодежных организаций впервые проведут лыжный забег. Инициатором выступило молодежное объединение "Слово", которое не первый год работает при Димитриевском храме.

Горные лыжи. Зима.
Горные лыжи. Зима. Фото : CC0.

Участие в забеге могут принять не только прихожане храмов, но и все желающие и неравнодушные к спорту. Православный лыжный забег — одно из мероприятий к Дню православной молодежи, который отмечается 15 февраля. По расчетам организаторов, участие в нем примут не менее 50 человек.

Иерей Вячеслав Клименко,
духовник православного объединения "Слово":

Мы хотим, чтобы люди в выходной день приехали на природу, прокатились на лыжах и пообщались с нами — молодыми православными верующими, которые ведут активную общественную жизнь.

Участники преодолеют две дистанции. Профессионалы (кто давно и регулярно катается) - от 5 до 10 километров, любители - кто сколько сможет. По итогам соревнований молодежные клубы-победители получат памятные кубки. Также предусмотрено награждение в шуточных номинациях: "Лодочник", "Обозник" и др.

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