В Барнауле впервые пройдет православный лыжный забег

Участие в забеге могут принять не только прихожане храмов, но и все желающие и неравнодушные к спорту. Православный лыжный забег — одно из мероприятий к Дню православной молодежи, который отмечается 15 февраля. По расчетам организаторов, участие в нем примут не менее 50 человек.

Иерей Вячеслав Клименко,

духовник православного объединения "Слово":

Мы хотим, чтобы люди в выходной день приехали на природу, прокатились на лыжах и пообщались с нами — молодыми православными верующими, которые ведут активную общественную жизнь.

Участники преодолеют две дистанции. Профессионалы (кто давно и регулярно катается) - от 5 до 10 километров, любители - кто сколько сможет. По итогам соревнований молодежные клубы-победители получат памятные кубки. Также предусмотрено награждение в шуточных номинациях: "Лодочник", "Обозник" и др.