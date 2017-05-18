В Барнауле за пять месяцев сделали более 35 сложнейших операций на пищеводе

Барнаульские врачи из городской больницы №12 с начала года провели более 35 сложнейших операций на пищеводе. Это единственная больница Алтайского края, где делают такие сложные хирургические вмешательства, сообщает сайт регионального минздрава.
По словам заведующего хирургическим отделением Виктора Ганкова, на сегодняшний день операция на пищеводе – одно из самых сложных хирургических вмешательств. Трудность заключается, во-первых, в расположении пищевода, а во-вторых, в том, что он плохо срастается по сравнению с другими органами.
В качестве основного метода лечения применяется лапароскопию. Врач, сделав небольшой прокол, выполнят операцию, контролируя свои действия на мониторе. После такой операции люди быстро восстанавливаются и возвращаются к привычному ритму жизни.
Здесь проводят лечение ахалазии, грыж, доброкачественных новообразований и химических ожогов пищевода.
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