В Барнауле за пять месяцев сделали более 35 сложнейших операций на пищеводе

По словам заведующего хирургическим отделением Виктора Ганкова, на сегодняшний день операция на пищеводе – одно из самых сложных хирургических вмешательств. Трудность заключается, во-первых, в расположении пищевода, а во-вторых, в том, что он плохо срастается по сравнению с другими органами.

В качестве основного метода лечения применяется лапароскопию. Врач, сделав небольшой прокол, выполнят операцию, контролируя свои действия на мониторе. После такой операции люди быстро восстанавливаются и возвращаются к привычному ритму жизни.

Здесь проводят лечение ахалазии, грыж, доброкачественных новообразований и химических ожогов пищевода.