В барнаульской больнице мужчина умер от отравления метиловым спиртом

Как сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю, 39-летний барнаулец был доставлен в больницу 20 апреля. Результаты судебно-химического исследования показали, что в крови высокая концентрация метилового спирта. Пациент скончался.

По данным ИА "Амител", мужчина скончался в горбольнице №5.

В министерстве здравоохранения Алтайского края подтвердили этот факт, однако не смогли сообщить подробностей.

По факту смерти пациента проводится доследственная проверка.

Напомним, в конце марта глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России продлят запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции еще на 90 дней. Изначально запрет ввели после массового отравления метиловым спиртом, которое произошло осенью 2016 года в Иркутске.