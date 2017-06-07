В Белокурихе можно проехать на велосипеде по минералке и вытянуть позвоночник

В белокурихинском санатории "Катунь" прямо в минеральную воду установили велотренажеры.
Как рассказал главный врач санатория Александр Отт, принцип действия процедуры следующий: человек крутит педали не на воздухе и не в обычной воде, а именно в лечебной. Бассейн наполнен азотно-кремнистой радоносодержащей минеральной водой, которая усиливает восстановительный эффект при травмах опорно-двигательного аппарата.
Помимо этой процедуры, в сезоне-2017 здесь появится еще одна новая услуга. Это вытяжка позвоночника, коленных и тазобедренных суставов на специальном аппарате. Сейчас идет клиническая апробация и набор пациентов. Наблюдения ведут врачи санатория вместе с сотрудниками научно-исследовательского института из Томска. После того, как они выдадут свое заключение, начнется широкое применение процедуры.
Александр Отт,
главный врач санатория "Катунь":
В воде идет усиленная нагрузка на суставы и мышцы. Но термальность, щелочность, радон, высокое содержание кремниевой кислоты, богатый набор микроэлементов не зря дают право называть нашу минеральную воду лечебной и очень ценной. Оздоровительный эффект пациент получает именно за счет того, что это не просто вода.
Справка
Радоновые ванны оказывают противовоспалительное, обезболивающее и противоаллергическое действие. Хорошо лечат заболевания позвоночника и суставов. Обладают способностью снижать содержание холестерина, изменять липидный спектр крови в лучшую сторону.
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