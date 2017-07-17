В больницах Алтайского края появятся палаты с сигнализацией и охраной

По информации минздрава, этот вопрос, как я ряд других министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова и начальник Управления федеральной службы исполнения наказаний по Алтайскому краю Валерий Усачев обсудили в рамках подписания соглашения между ведомствами по оказанию медицинской помощи в лечебных учреждениях края осужденным.

Документ регламентирует оказание экстренной медицинской помощи спецконтингенту в условиях стационара, охрану осужденных, подозреваемых и обвиняемых, обеспечение безопасности медицинских работников, а также иных лиц, которые находятся в это время в больницах. В частности, палаты для осужденных должны быть оборудованы инженерно-техническими средствами охраны и надзора, а сотрудники УИС во время прибывания осужденных в больнице обязаны соблюдать определенную тактику действий.

Всего за 2016 год и текущий период 2017 года в больницах края медицинскую помощь получили 1131 человек, находящийся под стражей.