В Москве врачам решили доплачивать за работу с пожилыми пациентами

Размер дополнительных выплат врачам, работающим с людьми с множественными хроническими заболеваниями, составит 20 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 10 тыс. рублей. Компенсация предусмотрена и для врачей общей практики (семейные врачи).

Как правило, прием возрастных пациентов ведут специально подготовленные терапевты, им обеспечен удлиненный период врачебного приема и есть возможность регулярного общения с пациентом, в том числе по телефону.