В Москве врачам решили доплачивать за работу с пожилыми пациентами

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что столичные медики, которые участвуют в программе по ведению пациентов старших возрастных групп будут получать ежемесячные дополнительные выплаты. Соответствующее решение было принято 24 апреля, передает Интерфакс.
Размер дополнительных выплат врачам, работающим с людьми с множественными хроническими заболеваниями, составит 20 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу — 10 тыс. рублей. Компенсация предусмотрена и для врачей общей практики (семейные врачи).
Как правило, прием возрастных пациентов ведут специально подготовленные терапевты, им обеспечен удлиненный период врачебного приема и есть возможность регулярного общения с пациентом, в том числе по телефону.
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