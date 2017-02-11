В регионы Сибири поставляли поддельный "медицинский" кислород

Технический кислород под видом лекарственного поставлялся в 2015 и 2016 годах в лечебные учреждения Бурятии, Иркутской области и Забайкалья, сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по Бурятии.
В ведомстве уточнили, что в продажах в лечебные учреждения технического кислорода без соответствующей регистрации и контроля процесса его изготовления подозревается 37-летний директор одной из крупных компаний. Возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Обращение незарегистрированных лекарственных средств".
В следственном управлении пояснили, что незаконная деятельность сопровождалась подделкой документов, которые придавали поставкам кислорода видимость легальных. В результате компания получила доход в сумме около 82 млн рублей. Когда начались проверки, подозреваемый, желая скрыть нарушения, сменил регистрацию компании в налоговом органе, перевел ее в Санкт-Петербург.
Сейчас следствие совместно с органами Росздравнадзора принимают меры, чтобы процесс обеспечения лечебных учреждений кислородом не был нарушен и прерван.
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