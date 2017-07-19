В Романовском районе барнаульские врачи обследовали более 600 жителей

Две специализированных бригады врачей губернаторской программы автопоезда "Здоровье" посетили Романовский район Алтайского края. Часть медиков работала на базе ЦРБ, а часть проехала по отдаленным и труднодоступным селам, сообщает региональный минздрав.
На осмотр пришли 634 жителя. Для большинства из них — это шанс проконсультироваться у узкого специалиста, которых в сельской больнице не хватает и получить направление в краевое медучреждение.
В итоге 101 пациент был направлен на дообследование в Диагностический центр Алтайского края, 13 — в поликлинику краевой клинической больницы, 3 — в краевой кардиодиспансер и 11 в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования.
Всего за время работы барнаульские врачи провели в Романовском районе 252 диагностических исследования.
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