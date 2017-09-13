В Роспотребнадзоре заявили, что в России только 12% абсолютно здоровых детей

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что за последние 10 лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в 1,5 раза, а хронических болезней — в два раза. Более половины школьников 7—9 лет и 60 % старшеклассников имеют хронические болезни, уточнили в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре привели данные о питании детей. Дошкольники и школьники недостаточно употребляют молочные продукты, растительные масла, овощи и фрукты, рыбу, что ведет к недостаточному потреблению кальция, железа, йода, цинка, недостаточному потреблению микронутриентов: витаминов, полинасыщенных жирных кислот, низкому потреблению пищевых волокон.

Дети потребляют много соли, специй, сахара, а также некачественных, в том числе переокисленных жиров.

Как следствие этого, дошкольники и школьники часто страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, анемией, у них наблюдается болезни обмена веществ — в первую очередь, ожирение и сахарный диабет, распространенность которых значительно увеличилась за последние годы, пишет bfm.ru.