В Роспотребнадзоре заявили, что в России только 12% абсолютно здоровых детей

Число детей в России, которых можно признать абсолютно здоровыми не превышает 12%, более половины школьников имеют хронические болезни, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что за последние 10 лет частота нарушений здоровья детей увеличилась в 1,5 раза, а хронических болезней — в два раза. Более половины школьников 7—9 лет и 60 % старшеклассников имеют хронические болезни, уточнили в ведомстве.
Также в Роспотребнадзоре привели данные о питании детей. Дошкольники и школьники недостаточно употребляют молочные продукты, растительные масла, овощи и фрукты, рыбу, что ведет к недостаточному потреблению кальция, железа, йода, цинка, недостаточному потреблению микронутриентов: витаминов, полинасыщенных жирных кислот, низкому потреблению пищевых волокон.
Дети потребляют много соли, специй, сахара, а также некачественных, в том числе переокисленных жиров.
Как следствие этого, дошкольники и школьники часто страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта, анемией, у них наблюдается болезни обмена веществ — в первую очередь, ожирение и сахарный диабет, распространенность которых значительно увеличилась за последние годы, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.