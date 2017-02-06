В России будут выпускать "невкусный" метиловый спирт

Чтобы решить проблему потребления ядовитого метилового спирта, который на вкус легко спутать с этиловым, Росалкогольрегулирование придумало добавлять в метанол денатурат. Последний настолько невкусен, что вызывает рвоту у человека.
Владислав Спирин,
глава сводного аналитического управления Росалкогольрегулирования:
Есть такого рода добавки, которые делают невозможным потребление метилового спирта человеком — жидкость будет провоцировать мгновенный рвотный рефлекс.
Денатурат предполагается добавлять в метанол еще на стадии производства.
Пока же состав метилового спирта регламентирован ГОСТом и вносить в него изменения чревато последствиями – например, потерей зарубежных покупателей. Поэтому решение о смешивании этанола с денатуратом необходимо решать коллегиально Росалкогольрегулированию с Минфином и Минпромторгом, пишут "Известия".
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