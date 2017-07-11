В России изобрели 26 инновационных препаратов для онкобольных

За последние несколько лет российские ученые разработали 26 инновационных препаратов против онкологических заболеваний. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает ТАСС. Все эти лекарства могут не только улучшить, но и продлить жизнь людей, даже с запущенными формами рака.
Министр рассказала, что все новые препараты пока находятся на стадии тестирования, но именно они помогут изменить ситуацию с распространением злокачественных новообразований. Она отметила, что одно из пяти направлений, разрабатываемых в рамках ускоренного инновационного биомедицинского развития — это как раз онкология, и в этой сфере российские ученые делают очень много интересного.
Кстати, на этом же мероприятии вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что в России, по сравнению с другими развитыми странами, самая высокая смертность от онкологических заболеваний. Всего они выявлены у 3,5 млн человек.
В свою очередь Вероника Скворцова сказала, что в 2017 году откроются два новых центра ядерной медицины в которых будут оказывать высокотехнологичную помощь, а также уже рассчитаны тарифы для того, чтобы включить в программу госгарантий новые методы лечения онкобольных.
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