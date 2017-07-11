В России изобрели 26 инновационных препаратов для онкобольных

Министр рассказала, что все новые препараты пока находятся на стадии тестирования, но именно они помогут изменить ситуацию с распространением злокачественных новообразований. Она отметила, что одно из пяти направлений, разрабатываемых в рамках ускоренного инновационного биомедицинского развития — это как раз онкология, и в этой сфере российские ученые делают очень много интересного.

Кстати, на этом же мероприятии вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что в России, по сравнению с другими развитыми странами, самая высокая смертность от онкологических заболеваний. Всего они выявлены у 3,5 млн человек.

В свою очередь Вероника Скворцова сказала, что в 2017 году откроются два новых центра ядерной медицины в которых будут оказывать высокотехнологичную помощь, а также уже рассчитаны тарифы для того, чтобы включить в программу госгарантий новые методы лечения онкобольных.