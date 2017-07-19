В России пациентов с онкозаболеваниями попросят освободить больничные койки

Высказываясь в поддержку этого предложения руководитель секции "Медицина и фармацевтика" попечительского совета Петр Родионов рассказал, что в большинстве развитых стран химиотерапия, лучевая терапия, малоинвазивные вмешательства давно проводятся в амбулаторных условиях. В России ситуация противоположная — почти 60% онкобольных госпитализируются в круглосуточный стационар.

Такой подход предлагается пересмотреть и сделать так, чтобы постоянно в больницах находились только те, кто нуждается в экстренной медицинской помощи и "тяжелые" раковые больные. Это избавит и от очереди на койки для тех, кто в них действительно нуждается. И, конечно, сэкономит бюджетные деньги. По словам Родионова, средняя стоимость химиотерапии сегодня составляет 59,6 тыс. руб., а в условиях дневного стационара – 39,3 тыс. руб. за курс.

Итоговый вариант документа должна утвердить вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Справка

Рак занимает второе место среди причин смертности россиян (15,6%). В 2016 году от онкологических заболеваний скончались 299 тысяч человек. Всего в России зарегистрировано более 3,5 млн пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. В то же время в России выздоравливают порядка 75–80% детей с онкопатологией.



