В России рекордно выросли продажи скандального мельдония

Эксперты отмечают, что спрос начал заметно расти после широкой рекламы о том, что мельдоний может повышать выносливость, а также после допинг-скандалов с известными спортсменами.

Впрочем, изобретателя мельдония профессора Иварса Калвиньша не удивляет его востребованность. Препарат популярен у людей в возрасте 45-55 лет, которые употребляют его для профилактики сердечных заболеваний. Таблетки повышают работоспособность, уменьшают симптомы психического и физического перенапряжения и способствуют повышению выносливости. Действующее вещество предотвращает нежелательные повреждения сердца, но прием мельдония без консультации с врачом недопустим, рассказывает профессор.

Что касается других стран, кроме России, то продажи мельдония в последнее время там тоже выросли.