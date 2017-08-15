В России рекордно выросли продажи скандального мельдония

В России только за первое полугодие 2017 года спрос на мельдоний увеличился на 54%. Жители страны потратили на препарат более 1 млрд рублей и купили 2,36 миллиона упаковок лекарства, подсчитало аналитическое агентство DSM Group.
Эксперты отмечают, что спрос начал заметно расти после широкой рекламы о том, что мельдоний может повышать выносливость, а также после допинг-скандалов с известными спортсменами.
Впрочем, изобретателя мельдония профессора Иварса Калвиньша не удивляет его востребованность. Препарат популярен у людей в возрасте 45-55 лет, которые употребляют его для профилактики сердечных заболеваний. Таблетки повышают работоспособность, уменьшают симптомы психического и физического перенапряжения и способствуют повышению выносливости. Действующее вещество предотвращает нежелательные повреждения сердца, но прием мельдония без консультации с врачом недопустим, рассказывает профессор.
Что касается других стран, кроме России, то продажи мельдония в последнее время там тоже выросли.
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