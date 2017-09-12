В России стало в 2 раза больше детей, страдающих ожирением

Эндокринологический научный центр Минздрава сообщает, что у 11-18% детей зафиксирована избыточная масса тела. Такие ребята находятся в группе риска, ведь большая часть из них позже, скорее всего, пополнит ряды людей с ожирением.

Как считает эндокринолог-репродуктолог Павел Окороков, ситуация с детским ожирением приобретает масштаб эпидемии. Эксперт говорит, что "по детям это большая цифра". Но, как рассказал Окороков, у взрослого населения страны с ожирением всё гораздо хуже. Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян.

Одной из причин масштабного распространения ожирения учёные считают частое употребление легкоусвояемых углеводов и жиров, "которых не было 50–70 лет назад в таком количестве". Играет роль и нарушение режима дня. Последствиями ожирения могут быть сахарный диабет второго типа, гипертония, холецистит, панкреатит и другие заболевания.

Отмечается, что в 2017 году было запущено масштабное исследование школьников во всей стране. Пробный раунд уже прошёл, на осень намечен второй этап. Исследование проходит таким образом: в случайном порядке выбирается определённое число школ, в каждой из которой берётся один первый класс, и в нём измеряются параметры всех детей. Спустя два года показатели тех же детей будут изучены повторно.