В России стало в 2 раза больше детей, страдающих ожирением

Россия догоняет США по распространенности ожирения среди детей, пишут "Известия". Если в 90-е годы прошлого века школьников с ожирением в стране было 2-3%, то теперь этот показатель варьируется от 5 до 8%.
Эндокринологический научный центр Минздрава сообщает, что у 11-18% детей зафиксирована избыточная масса тела. Такие ребята находятся в группе риска, ведь большая часть из них позже, скорее всего, пополнит ряды людей с ожирением.
Как считает эндокринолог-репродуктолог Павел Окороков, ситуация с детским ожирением приобретает масштаб эпидемии. Эксперт говорит, что "по детям это большая цифра". Но, как рассказал Окороков, у взрослого населения страны с ожирением всё гораздо хуже. Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян.
Одной из причин масштабного распространения ожирения учёные считают частое употребление легкоусвояемых углеводов и жиров, "которых не было 50–70 лет назад в таком количестве". Играет роль и нарушение режима дня. Последствиями ожирения могут быть сахарный диабет второго типа, гипертония, холецистит, панкреатит и другие заболевания.
Отмечается, что в 2017 году было запущено масштабное исследование школьников во всей стране. Пробный раунд уже прошёл, на осень намечен второй этап. Исследование проходит таким образом: в случайном порядке выбирается определённое число школ, в каждой из которой берётся один первый класс, и в нём измеряются параметры всех детей. Спустя два года показатели тех же детей будут изучены повторно.
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