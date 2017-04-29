В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей

В России уже во втором квартале 2018 года людям, которые страдают ВИЧ-инфекцией могут разрешить усыновлять или брать под опеку детей. Пока это запрещено.
Подробности пишет Lenta.ru: пункт об усыновлении ВИЧ-инфицированными уже прописан в плане мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Предусмотрено, что ВИЧ-инфицированным разрешат брать детей в нескольких случаях. Во-первых, если человек принимает терапию. Во-вторых, таким людям можно усыновлять детей-отказников с ВИЧ-инфекцией.
В документе прописана и ответственность за ВИЧ-диссидентство. Законопроект, запрещающий распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ также рассмотрят во втором квартале 2018 года. ВИЧ-диссиденты — это люди, которые отрицают факт, что вирус иммунодефицита человека является инфекционным агентом ВИЧ-инфекции.
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