В России ВИЧ-инфицированным разрешат усыновлять детей

Подробности пишет Lenta.ru: пункт об усыновлении ВИЧ-инфицированными уже прописан в плане мероприятий по реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ. Документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Предусмотрено, что ВИЧ-инфицированным разрешат брать детей в нескольких случаях. Во-первых, если человек принимает терапию. Во-вторых, таким людям можно усыновлять детей-отказников с ВИЧ-инфекцией.

В документе прописана и ответственность за ВИЧ-диссидентство. Законопроект, запрещающий распространение информации, призывающей к отказу от медосвидетельствования для выявления и лечения ВИЧ также рассмотрят во втором квартале 2018 года. ВИЧ-диссиденты — это люди, которые отрицают факт, что вирус иммунодефицита человека является инфекционным агентом ВИЧ-инфекции.