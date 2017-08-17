В России значительно подорожает пиво

Эксперт уверен, что минимальная цена на пенный напиток может составить не менее 45-50 рублей за 0,5 л. Это закономерно потому, что за предыдущие 60 лет потребление пива выросло слишком быстро — в четыре раза, а в последнее время стала развиваться нелегальная торговля напитком. Регулирование стоимости связано и с борьбой с теневым пивным рынком.

Рост цен на пиво ожидается и в других странах. Но там он произойдет по другой причине. В частности, потому, что в этом году в мире ожидается сокращение урожая пивоваренного ячменя. В результате на рынке может возникнуть дефицит сырья. Наименьшее падение аналитики H.M. Gauger GmbH прогнозируют в России — всего 3%, поэтому мировой неурожай пригодных к пивоварению зерновых на нашу страну не повлияет. А вот больше всего потеряет рынок Австралии — 42%.